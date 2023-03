Polizei: Bei Jugendgewalt Reaktion mit besonderen Maßnahmen

Norderstedt/Heide (dpa/lno) –

Wenn Jugendliche an einem Ort gehäuft mit Straftaten wie Raub oder Gewalt auffallen, reagiert die Polizei in Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben mit speziellen Ermittlungsgruppen. Betroffene Gebiete werden zu Kontrollgebieten erklärt. Meist gelingt es, die Situation schnell wieder unter Kontrolle zu bringen. In Norderstedt leitet Hauptkommissarin Sandra Wulff seit Jahren die Ermittlungsgruppe Jugendgewalt. Um die Lage in den beiden Norderstedter Kontrollgebieten rund um die U-Bahnhöfe Garstedt und Mitte dauerhaft zu verbessern, wird jetzt auch die Stadt aktiv.