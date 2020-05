Polizei beendet Mai-Feier in Rotenburg

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht am Straßenrand. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Rotenburg/Wümme (dpa/lni) – Die Polizei hat einer Mai-Feier von neun jungen Erwachsenen in Rotenburg/Wümme ein abruptes Ende bereitet. Gegen die Beteiligten im Alter von 19 bis 25 Jahren wurden Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Anwohnerin hatte die Party kurz nach Mitternacht gemeldet. Als die Beamten eintrafen, stellten sich die Feiernden zunächst auseinander, um den Mindestabstand einzuhalten, und wollten die Grünfläche, auf der sie sich versammelt hatten, dann «zügig verlassen», so die Polizei. Ohne Erfolg: Die Beamten nahmen die Personalien der neun Partygäste auf.

