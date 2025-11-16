Polizei beendet Kirchenbesetzung in Flensburg

Flensburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat nach einer Demonstration in Flensburg mehrere Menschen aus der Kirche St. Marien geholt. Rund 50 Demonstrierende hatten das Gotteshaus am Samstag vorübergehend besetzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach einem Gespräch mit dem Pastor hätten die meisten die Kirche wieder verlassen. Die verblieben 13 Menschen wurden von Beamten hinausgeführt.

Bei der Demonstration zuvor auf dem Nordermarkt ging es nach Medienberichten um Schwangerschaftsabbrüche und geschlechtsspezifische Gewalt. Ein Sprecher des Erzbistums Hamburg kritisierte die Demonstranten: «Als katholische Kirche sind wir immer bereit, über unseren Ansatz zum bestmöglichen Schutz ungeborenen Lebens zu diskutieren. Aber wir lassen nicht zu, dass eine Kirche, ein heiliger Ort für Katholikinnen und Katholiken, missbraucht wird für politische Kundgebungen und Respektlosigkeiten.»