Polizei beendet «Corona-Party» auf Schulgelände

Celle (dpa/lni) – Trotz Kontaktbeschränkungen haben sich am späten Dienstagabend rund 20 junge Leute auf einem Schulgelände in Celle getroffen und dort zusammen Alkohol getrunken. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige von ihnen in ein nahe gelegenes Waldgebiet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen fünf Menschen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren wurden Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Der Hausmeister der Schule stellte am Mittwoch mehrere Sachbeschädigungen am Putz der Hauswand durch Graffiti fest.