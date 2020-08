Polizei: Angeschossener 35-Jähriger gehört zu Rockergruppe

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Ein 35-Jähriger, der in Bremen mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus gekommen ist, gehört einer Rockergruppierung an. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Einem Bericht des Regionalprogramms «Buten un binnen» zufolge handelt es sich bei dem Mann um ein Mitglied der Hells Angels. Lebensgefahr bestehe nicht, Angaben zum Hintergrund machte die Polizei nicht.

An einem Bürogebäude im Stadtteil Huchting hatte es am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Dabei wurde zwischenzeitlich eine Durchgangsstraße abgeriegelt, der öffentliche Nahverkehr wurde umgeleitet. Die Polizei forderte über Twitter auf, den Einsatzraum weiträumig zu umfahren.

Polizei Bremen auf Twitter