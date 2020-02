Politiker im Wahlkampf-Endspurt auf Hamburger Wochenmärkten

Hamburg (dpa/lno) – Einen Tag vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben Kandidaten und Unterstützer der Parteien am Samstag ein letztes Mal die Werbetrommel gerührt. Zum Abschluss des Wahlkampfs schwärmten sie noch einmal aus, um an Infoständen, auf Wochenmärkten und in Einkaufszentren potenziellen Wählern Rede und Antwort zu stehen. «Der Wahlkampf ist eine anstrengende Zeit, aber es ist für jemanden, der politisch tätig ist, auch ein Fest der Demokratie, bei dem man mit Bürgerinnen und Bürgern so intensiv wie selten über die Stadt Hamburg ins Gespräch kommt», sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der auf dem Langenhorner Markt rote Rosen und Flyer verteilte.

Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne) war auf dem Wochenmarkt am Stübenplatz in Hamburg-Wilhelmsburg unterwegs. «Ich liebe Wahlkampf, aber in der Tat freue ich mich auch, wenn morgen dann 18 Uhr ist und einiges abfällt von einem», sagte sie. Dieser Wahlkampf sei in jeder Hinsicht besonders gewesen. «Das war eine sehr spannende und so noch nie da gewesene Auseinandersetzung, dass zwei Koalitionspartner sich herausgefordert haben», sagte sie. Außer der Duell-Situation habe es eine ganze Reihe von externen Ereignissen gegeben, die nicht spurlos am Wahlkampf vorübergezogen seien.