Polite wirft Towers gegen Trient ins Eurocup-Achtelfinale

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg stehen erneut im Playoff-Achtelfinale des Eurocups. Das Team von Trainer Benka Barloschky, das in der Basketball-Bundesliga im Abstiegskampf steckt, setzte sich am Dienstag vor 1862 Zuschauern in der Inselparkhalle mit 89:87 (44:45) gegen den direkten Verfolger Trient durch und sicherte sich damit am vorletzten Spieltag der B-Gruppe den achten Tabellenplatz. Bester Werfer beim sechsten Sieg der Hamburger im 17. Spiel war Anthony Polite mit 27 Punkten.

Den Towers, die erneut ohne die nicht spielberechtigten Jordan Davis und Ryan Taylor auskommen mussten, war der bessere Start in die Partie gelungen: Am Ende des ersten Viertels waren aber die Gäste aus Italien das dominierende Team. Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt lange Zeit nichts. Knapp zwei Minuten vor der Pause gelang es den Hanseaten dann aber, kurzzeitig wieder die Führung zu übernehmen.

Mit einem 8:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels konnten sich die Towers dann erst einmal von den Gästen absetzen und zogen zwischenzeitlich auf neun Punkte davon. Nach gut zwei Minuten im Schlussabschnitt hatte die Partie jedoch eine erneute Wende erfahren. Nach einem 11:0-Lauf der Italiener mussten die Hamburger erneut einem Rückstand hinterherlaufen, holten sich die Führung aber wieder zurück. Schließlich war es Polite, der mit einem Dreier zum 89:84 den entscheidenden Vorsprung erzielte.