Poletto lädt zum Schlemmen und Staunen ins Zirkusrund

Hamburg (dpa/lno) –

Die «Palazzo»-Dinner-Show von Spitzenköchin Cornelia Poletto feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Seit 2014 bietet die 54-Jährige unter der Kuppel eines roten Zirkuszeltes ihren Gästen ein Vier-Gänge-Menü im Kerzenschein in Kombination mit beeindruckender Zirkuskunst auf engstem Raum. «Es ist für mich einfach ein besonderer Ort geworden», sagte Poletto vor dem offiziellen Start in die neue Saison. Sie dankte auch ihrem Küchenchef, «der seit acht Jahren dabei ist und der all die verrückten Ideen, die ich habe, mit seinem Team umsetzt». Am Donnerstagabend feierte Poletto Premiere für die neue Show «Hier & Jetzt».

In der Nähe der S-Bahn-Station Diebsteich haben Poletto und ihr Team den sogenannten Spiegelpalast aufgebaut, in dem bis zu 340 Menschen Platz finden. Inmitten der Manege zeigen Künstlerinnen und Künstler ihr Können – vom Jonglieren und Clownerie über Artistik am Seil, der Stange oder auf einem Schleuderbrett bis zur rasanten Salti-Nummer sowie mühelos wirkende Handstandartisik. Umrahmt wird das Ganze von Live-Musik. Die Show läuft bis zum 8. März 2026.

Die Dinner-Show im Hamburger Spiegelpalast ist eine von fünf «Palazzo»-Dinnershows in Deutschland und Österreich, bei denen bekannte Köche als Gastgeber auftreten. Poletto ist seit 2014 Gastgeberin in Hamburg. Während der Corona-Pandemie musste sie eine zweijährige Zwangspause einlegen.