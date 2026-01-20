Polarlichter färben Himmel über dem Norden bunt

Norderney/Flensburg/Schwerin (dpa) –

Polarlichter haben in der Nacht den Himmel über dem Norden bunt eingefärbt. Rote und grüne Farben waren etwa auf Fotos vom Stand der Nordseeinsel Norderney, in Flensburg, Schwerin und Hamburg zu sehen. Auch aus anderen Regionen gab es Berichte über bunt eingefärbte Himmel.

In sämtlichen Bundesländern und meist auch schon in tieferen Lagen waren die Polarlichter zu sehen, wie die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke, am Morgen sagte. Einzig in Rheinland-Pfalz und Saarland sei es teilweise zu bedeckt gewesen. Doch auch von dort habe sie inzwischen Fotos gesehen, auf denen Polarlichter zu sehen waren.

Geomagnetischer Sonnensturm

Verantwortlich dafür sei ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht mit. Wegen der Stärke des Sonnensturms seien die Lichter in der Nacht bis zu den Alpen zu sehen gewesen.

«Wir hatten eine stärkere Eruption der Sonne und die ist jetzt bei uns angekommen», sagte Markus Bayer, Meteorologe beim DWD. Durch die Eruption flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. Sie werden bei Sonnenstürmen vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein, heißt es auf der Webseite des DWD dazu. «In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an.»