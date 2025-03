Pokalspiel der HSV- und Werder-Fußballerinnen ausverkauft

Hamburg (dpa) –

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen den Fußballerinnen des Zweitligisten Hamburger SV und des Bundesligisten Werder Bremen ist ausverkauft. Für die Partie der beiden Nordclubs im Volksparkstadion am 23. März (15.30 Uhr/Sky und ZDF-Livestream) wurden 57.000 Tickets abgesetzt, teilte der HSV mit. So eine große Kulisse gab es bislang bei noch keinem Fußballspiel von Frauen in Deutschland.

Schon in der vergangenen Woche hatte der HSV so viele Tickets abgesetzt, dass die bisherige nationale Bestmarke von 44.808 Zuschauern vom Pokal-Finale am 18. Mai 2023 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg (4:1) übertroffen worden war.

Als Weltrekord für ein Fußballspiel von Frauen gelten die 91.648 Zuschauer bei der Champions-League-Partie des FC Barcelona gegen den VfL Wolfsburg im April 2022 im ausverkauften Camp Nou.