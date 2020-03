Pokalfinale der Handballer vor leeren Rängen

Mehrere Hände greifen in Richtung eines fliegenden Handballs. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Nach der am Mittwoch angekündigten Verfügung der Stadt Hamburg, wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zunächst bis zum 30. April Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zu untersagen, drohen auch dem Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal leere Zuschauerränge. Das traditionsreiche Vierer-Turnier, für das sich Rekordmeister und -pokalsieger THW Kiel, die TSV Hannover-Burgdorf, die MT Melsungen und der TBV Lemgo qualifiziert haben, soll am 4. und 5. April in der Hansestadt ausgetragen werden.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung der Hamburger Gesundheitsbehörde heißt es, dass die Regelung «zunächst bis zum 30. April 2020 befristet» werden soll.

«Ich muss diese Verfügung erst vorliegen haben», sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, der Deutschen Presse-Agentur. Die HBL als Dachverband der ersten und zweiten Liga will am Montag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über das weitere Vorgehen für den Spielbetrieb beraten. Frank Bohmann kündigte an, dass dann auch das Pokalturnier thematisiert werde.

