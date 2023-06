Pokal-Spiele: Teutonia empfängt Leverkusen am Millerntor

Hamburg (dpa/lno) –

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spiele der ersten Pokalrunde Zeitgenau angesetzt. Demnach tritt der Zweitligist Hamburger SV am 13. August (13.00 Uhr) beim Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Die Liga-Rivalen FC St. Pauli und Holstein Kiel spielen bereits am 12. August (jeweils 15.30 Uhr). St. Pauli muss beim Oberligisten Atlas Delmenhorst antreten, die Kieler sind beim Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh zu Gast.

Ebenfalls am 12. August (15.30 Uhr) empfängt Teutonia 05 Ottensen den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der Hamburger Pokalsieger bestreitet das Spiel im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli. Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ist am 14. August (18.00 Uhr) an der heimischen Lohmühle gegen den Erstligisten TSG Hoffenheim gefordert.