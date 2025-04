Pokal-Heldin Weidauer verlässt Werder Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Pokal-Heldin Sophie Weidauer verlässt die Frauen des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zur kommenden Saison. Wie die Norddeutschen mitteilten, wird die 23 Jahre alte Angreiferin ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich eine neue Aufgabe vornehmen.

«Natürlich bedauern wir sehr, dass Sophie sich entschieden hat, Werder zu verlassen. Sie hat sich zur Leistungsträgerin des Teams entwickelt und wir wären sehr gerne den nächsten Schritt mit ihr gegangen», sagte Frauenfußball-Abteilungsleiterin Birte Brüggemann in der Mitteilung.

Weidauer war im Sommer 2023 von Turbine Potsdam zu den Bremern gewechselt. In 45 Pflichtspielen erzielte sie 14 Treffer. Vor der Rekordkulisse von 57.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion sorgte sie zuletzt im Halbfinale des DFB-Pokals mit zwei Treffern im Nordduell beim HSV für den Finaleinzug. Am 1. Mai trifft sie mit den Hanseatinnen in Köln auf den FC Bayern München.