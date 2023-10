Pokal-Festtag für HSV-Torwart Matheo Raab

Hamburg (dpa/lno) –

Für Fußball-Profi Matheo Raab vom Hamburger SV sind Spieltage im DFB-Pokal Festtage. Dann weiß der 24 Jahre alte Torwart, dass er seinen Stammplatz auf der Reservebank nicht einnehmen muss, sondern auf Geheiß von Trainer Tim Walter zwischen den Pfosten stehen darf. So auch am Dienstag, wenn der HSV in der zweiten Pokalrunde beim Drittligisten Arminia Bielefeld (20.45 Uhr/Sky) antritt.

«Die Vorfreude ist sehr groß. Es gibt nichts Schöneres als Spiele», sagte Raab am Montag nach dem Training in einer Medienrunde. Der Mann, der im Liga-Alltag des Fußball-Zweitligisten die klare Nummer zwei hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes ist, brennt auf seinen Einsatz. «Pokalspiele haben immer eine besondere Brisanz», sagt Raab, der einen «ähnlich harten Fight wie in der ersten Runde» erwartet. Mitte August hatten sich die Hanseaten beim Drittligisten Rot-Weiss Essen nach Verlängerung mit 4:3 durchgesetzt.

Der Respekt des Schlussmanns vor dem Gegner ist groß. Die vergangenen Spiele der Arminen hätten gezeigt, «dass wir sie auf keinen Fall unterschätzen dürfen», sagte der 24-Jährige. Nach einem durchwachsenen Start in die Saison hat der Zweitliga-Absteiger seit vier Spielen nicht mehr verloren. Zuletzt gab es drei Siege, in denen die Ostwestfalen acht Treffer erzielten.

Enden wird am Dienstag auf jeden Fall eine Serie. Zum einen hat Bielefeld die beiden bisherigen Pokal-Duelle mit dem HSV jeweils mit 2:1 gewonnen. Zum anderen ist Raab in seinen bislang zwei Pflichtspielen für die Hamburger unbesiegt. Der Keeper wird alles daran setzen, dass es nicht seine Serie ist, die reißt. Auch damit er im Verlauf der Saison noch weitere Festtage im DFB-Pokal erleben darf.