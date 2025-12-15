Pokal-Endrunde der Basketballer für drei Jahre in München

München (dpa) –

Die Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga findet die kommenden drei Jahre im SAP Garden in München statt. Am 21./22. Februar 2026 kämpfen die BMA365 Bamberg Baskets, Alba Berlin, die EWE Baskets Oldenburg und der Gastgeber FC Bayern Basketball in der 11.500 Zuschauer fassenden Arena um den ersten Titel der Saison. Auch 2027 und 2028 wird der Pokalsieger in München ermittelt.

«Mit der Entscheidung, mit dem Top Four für drei Jahre an einen festen Standort zu gehen schlagen wir ein neues und aufregendes Kapitel des deutschen Basketballs auf», sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. «Beginnend mit dem Finalturnier 2026 heben wir das Top Four auf das nächste Level und werden die Marke über die kommenden Jahre weiter ausbauen.»

Ärger mit Düsseldorf

Im Vorfeld der Entscheidung hatte es allerdings Verstimmungen gegeben, weil die BBL eigentlich einen langfristigen Vertrag von 2027 bis 2029 mit dem Düsseldorfer PSD Bank Dome abgeschlossen hatte. Die Clubs hatten sich dann aber mit großer Mehrheit gegen diesen Deal ausgesprochen. Die betroffene Düsseldorfer Eventmanagement-Firma D.LIVE hatte daraufhin juristische Schritte angekündigt.

Zuletzt war es so, dass die Endrunde stets in der Halle eines der vier Halbfinal-Teilnehmer stattfand. Da diese aber immer erst wenige Wochen vor dem Final-Turnier feststehen, hatte es immer wieder Probleme mit Hallenverfügbarkeiten gegeben. Deshalb hatte sich die Liga dafür entschieden, einen festen Standort für mehrere Jahre festzulegen.