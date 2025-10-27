Pokal als Chance: Wolfsburg will ersten Heimsieg seit Januar

Wolfsburg (dpa) –

Nach dem so wichtigen Bundesliga-Sieg in Hamburg will der VfL Wolfsburg am Dienstagabend im DFB-Pokal auch endlich seine mehr als neunmonatige Negativserie im eigenen Stadion beenden. Seit dem 14. Januar haben die «Wölfe» kein Heimspiel mehr gewonnen. Das soll sich am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ändern.

«Ich bin froh über die drei Spiele in einer Woche. Da können wir uns auf die nächsten Schritte mit dem Kader fokussieren. Das ist eine Chance für uns, um das gute Ergebnis des letzten Spiels zu bestätigen», sagte Trainer Paul Simonis.

Simonis gewann Pokal in den Niederlanden

Der Niederländer steht in Wolfsburg bereits nach vier Monaten unter Druck. Im Pokal ist er als Cheftrainer im Profifußball aber noch unbesiegt, weil er den Wettbewerb in der vergangenen Saison in den Niederlanden mit seinem Club Go Ahead Eagles Deventer gewann.

Diesen Erfolg würde der 40-Jährige gern auch in Wolfsburg wiederholen. «Das ist eine große Chance, um einen Titel zu gewinnen. Es sind nur sechs Spiele. Das ist für einen Club wie Wolfsburg eine Chance», sagte Simonis.