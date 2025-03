Poitou-Eselhengst Charles auf dem Weg nach Frankreich

Warder (dpa/lno) –

Große Reise für einen Poitou-Esel: «Charles» kehrt als erster in Deutschland gezogener Hengst der bedrohten Rasse in das Ursprungszuchtgebiet nach Frankreich zurück. «Charles’» Genetik sei in Frankreich sehr selten vertreten und die Zuchtlinien dieser Eselrasse seien durch die niedrige Anzahl an Individuen durch Inzucht stark gefährdet, teilte der Tierpark Arche Warder mit. Demnach gibt es weltweit nur noch rund 600 reinrassige Poitou-Esel. Ein regelmäßiger Blutaustausch sei essenziell in der Erhaltungszucht.

Bei der Zucht bedrohter Haus- und Nutztierrassen ist nach Angaben der Arche Warder eine enge Zusammenarbeit unter anderem mit Zuchtvereinen und anderen Züchtern eine Grundvoraussetzung, um die Vielfalt zu erhalten. Der Poitou-Esel ist eine von mehreren Tierarten, die dort im Zentrum für alte Haus- und Nutztierrassen gezüchtet und somit vor dem Aussterben bewahrt wird.

Poitus dienten der Maultierzucht

Charles wurde 2012 in der Arche Warder, als Sohn des besonders charakteristischen Poitou-Hengstes «De Gaulle Mephisto» geboren. 2018 wurde er gekört.

Die zotteligen Poitou-Esel, die aus der Region um die Stadt Poitiers im Westen Frankreichs stammen, sind zwar nicht die größten, aber die schwersten Esel der Welt. Ein Hengst kann bis zu 450 Kilogramm auf die Waage bringen, wie der Tierpark weiter mitteilte.

Poitous dienten in erster Linie der Zucht von Maultieren, den unfruchtbaren Nachkommen einer Pferdestute und eines Eselhengstes. Die Poitou-Hengste waren nach Angaben der Arche Warder groß genug, dass man sie mit großen Kaltblutstuten paaren konnte. Diese Maultiere waren so stark, dass sie bis zu 2,5 Tonnen ziehen und Lasten bis zur Höhe ihres eigenen Körpergewichts von 750 Kilogramm tragen konnten. Sie waren lange Zeit unter anderem bei der französischen Armee im Einsatz und zogen schwere Artilleriegeschütze.