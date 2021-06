Pötsch für Aufbau deutsch-österreichischen E-Ladenetzes

Wolfsburg/Wien (dpa) – VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch schlägt angesichts des schleppenden Ausbaus der Lademöglichkeiten für Elektroautos eine gemeinsame Initiative von Deutschland und Österreich vor. «Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir schon heute an der Vernetzung der E-Mobility-Infrastruktur arbeiten würden», sagte er zu einem möglichen koordinierten Vorgehen beider Staaten in dieser Frage. Eine «länderübergreifende, nutzerfreundliche Infrastruktur» könne hilfreich sein. Pötsch sprach das Thema am Dienstag in der Begrüßungsrede einer Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Handelskammer in Österreich an, deren Präsident er ist.

Die Bundesregierung fördert die Erweiterung des Ladepunkte-Angebots mit Milliarden, Autobauer investieren in firmeneigene Netze und sind Teil von Industriekonsortien für das «Stromtanken» an Fernstrecken. Das nötige Ausbautempo fällt nach Beobachtung vieler Branchenkenner bisher aber hinter die zunehmende Nachfrage nach E-Fahrzeugen zurück.

«Deswegen ist gerade jetzt ein enger technologischer Schulterschluss zwischen Deutschland und Österreich wichtig», meinte der Chefkontrolleur von Volkswagen mit Blick auf die Debatte. «Dabei sollten wir uns auf jene Themenfelder konzentrieren, die sich schon jetzt durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auszeichnen. Dazu gehört unser gemeinsames Know-how in der gesamten Mobilitätswirtschaft oder in der Umwelttechnologie.» An dem Online-Termin nahmen auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dessen österreichische Kollegin Margarete Schramböck (ÖVP) teil.

Die engen wirtschaftlichen Kontakte beider Länder hätten sich auch im ersten Corona-Jahr 2020 als stabil erwiesen, sagte Pötsch. «Sollten wir je wieder Maßnahmen zur Eindämmung von Pandemien umsetzen müssen, gilt es, Grenzschließungen wo immer möglich zu vermeiden», so der VW-Aufsichtsratschef. «Dafür benötigen wir definitiv einen intensiveren Austausch und eine gemeinsame Beurteilung der zuständigen Behörden.» Es sei 2020 gelungen, die «magische Grenze» von rund 100 Milliarden Euro Außenhandelsvolumen zwischen Deutschland und Österreich in etwa zu halten: «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.» Die Politik habe viel geholfen.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-191300/2