PNE senkt Prognose – Wertberichtigungen drücken Ergebnis

Cuxhaven (dpa) –

Der Windparkbetreiber PNE muss Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline vornehmen und bleibt daher 2025 hinter seinen Ergebniserwartungen zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 vorläufigen Zahlen zufolge bei 45 bis 60 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen in Cuxhaven mit. Bislang hatte PNE 70 bis 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Bereinigt würde das Ebitda bei 70 bis 80 Millionen Euro liegen.

Abschreibungsbedarf hat PNE den Angaben zufolge vor allem in Kanada, Spanien und Rumänien. Der Konzern begründete dies mit «wesentlich veränderten Marktbedingungen». Die Wertberichtigungen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität. PNE sieht mit dieser Maßnahme «alle erkennbaren» Risiken für die Bewertung der Projektpipeline berücksichtigt. Die endgültigen Zahlen für 2025 will der Windparkbetreiber am 26. März veröffentlichen.