Plus für Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, spricht zu Deligierten. Foto: Markus Scholz/dpa

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Landesregierung will mit seinem unerwartet hohen Haushaltsüberschuss die Infrastruktur, die Digitalisierung, den Klimaschutz und die Kinderbetreuung stärken. «Wir verbinden Ökonomie und Ökologie und setzen damit die Schwerpunkte unserer Koalition weiter um», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag in Kiel. «Das sind gute Botschaften für die Menschen in Schleswig-Holstein.» Das Land hat nach endgültigen Berechnungen und der Bildung von Rücklagen 2019 mit einem Überschuss von 557 Millionen Euro abgeschlossen. Die wirtschaftliche Entwicklung sei hier offensichtlich besser als in anderen Ländern, sagte Günther.