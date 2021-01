Ploß und Thering gratulieren Laschet zur Wahl zum CDU-Chef

Christoph Ploß (CDU), Landesvorsitzender der CDU Hamburg, schaut in die Kamera. Foto: Markus Scholz/dpa

Berlin/Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß und CDU-Fraktionschef Dennis Thering haben Armin Laschet zur Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden gratuliert. «Wir hatten als CDU das große Glück, drei hervorragende Bewerber zu haben», sagte Ploß am Samstag. Wichtig sei, dass alle in der CDU nun an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. «Der Hamburger Landesverband wird Armin Laschet als Bundesvorsitzenden geschlossen und mit voller Kraft unterstützen.» Ploß hatte zuvor auf Friedrich Merz als neuen Bundesvorsitzenden gehofft. Die Elb-CDU stellte bei dem Online-Parteitag 16 von 1001 Delegierten.

Thering erklärte: «Auch wenn ich bekanntlich Friedrich Merz unterstützt habe, wünsche ich Armin Laschet viel Erfolg für die zukünftigen Aufgaben als Bundesvorsitzender und werde ihm dabei zur Seite stehen.» Es gelte nun, sich mit der CSU auf einen geeigneten Kanzlerkandidaten zu einigen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet soll Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Der 59-Jährige setzte sich am Samstag auf dem digitalen CDU-Parteitag in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden.