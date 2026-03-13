Plöner Yacht „X-Day“ gewinnt German Offshore Award

Hamburg (dpa/lno) –

Die 42-Fuß-Rennyacht «X-Day» des Plöner Segel-Vereins hat den German Offshore Award als Deutschlands erfolgreichste Hochseeyacht 2025 gewonnen. Bei der zum 19. Mal im Hamburger Rathaus erfolgten Gala erhielt das Team um Eigner Walter Watermann (Dortmund) und Skipper Lars Hückstädt (Plön) den Preis für Platz acht in der IRC-Gesamtwertung des britischen Langstreckenklassikers Fastnet Race.

Staatsrat Christoph Holstein sagte in seiner Laudatio, das Boot werde «von einem wunderbaren Duo aus Eigner und Skipper organisiert, die zusammen mit ihrem Team alles für große Erfolge vorbereiten».

Nominiert waren neben der «X-Day» vier weitere Kandidaten: die «Best Buddies» (Norddeutscher Regatta Verein) für Platz eins bei der griechischen Langstrecke Aegean 600 und die «Sharifa» (Yacht Club Strande), die Rasmus Töpsch und Cord Hall bei der Zweihandregatta Transquadra auf Platz drei gesegelt hatten. Dazu die von einer jungen Crew vom Bayerischen Yacht-Club im Rolex Middle Sea Race auf Platz neun gesegelte «Black Pearl» von Stefan Jentzsch und Jost Stollmanns «Alithia» (Düsseldorfer Yacht-Club) für ihre Leistungen im Sydney Hobart Race.

Herrmann häufigster Sieger der German Offshore Awards

Den Lifetime Award für sein Segellebenswerk erhielt mit Gerd Trulsen der Ehrenvorsitzende des Hamburgischen Vereins Seefahrt. Den Wehring & Wolfes Jugendpreis räumte das J/70-Bundesliga-Juniorenteam vom Norddeutschen Regatta Verein ab.

Prominentester und häufigster Sieger in der Geschichte des German Offshore Awards bleibt der sechsmalige Weltumsegler Boris Herrmann, dessen Boote 2010 («Beluga Racer») sowie 2019 und 2022 («Malizia – Seaexplorer») ausgezeichnet wurden. Für das Jahr 2025 ging der Preis jetzt an die für den Plöner Segel-Verein startende 42-Fuß-Rennyacht «X-Day».