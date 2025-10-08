Pleitenserie geht weiter: Towers verlieren in Griechenland

Thessaloniki (dpa/lno) –

Die Negativserie der Veolia Towers Hamburg in dieser Saison geht unvermindert weiter. Auch bei ihrem zweiten Auftritt im EuroCup verließ die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky nach dem 76:98 (28:45) bei Aris Thessaloniki Betsson das Feld als Verlierer. Für die Hanseaten war es die sechste Pflichtspiel-Pleite in Folge. Ihr Auftaktspiel im internationalen Wettbewerb hatten die Norddeutschen gegen Hapoel Jerusalem verloren.

Vor mehr als 5000 Zuschauern in der nordgriechischen Stadt erwiesen sich die Gäste nur in den ersten Minuten als gleichwertiger Gegner. Zu Beginn des zweiten Viertels bekamen die Hanseaten große Probleme in der Defensive und gerieten nach einem 10:2-Lauf für die Hausherren erstmals klar in Rückstand. Eine Aufholjagd bis zur Pause blieb danach allerdings aus, weil sich die Hamburger zu viele Fehlwürfe leisteten.

Nach dem Seitenwechsel verbesserten die Towers ihre Trefferquote zwar, dennoch wuchs der Rückstand weiter an. Zum Ende des dritten Viertels führte Thessaloniki mit 70:45. Damit war die Partie entschieden. Der Schlussabschnitt ging mit 31:28 dann an die Hamburger. Das änderte aber nichts mehr am deutlichen Ausgang der Begegnung.