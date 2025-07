Plaza der Elbphilharmonie knackt 25-Millionen-Besucher-Marke

Hamburg (dpa/lno) –

Die öffentliche Aussichtsplattform der Elbphilharmonie in Hamburg hat die 25-Millionen-Besucher-Marke geknackt. Wie das Konzerthaus mitteilte, wurde der 25-millionste Besucher auf der sogenannten Plaza am Mittwoch gezählt. In 37 Metern Höhe haben Besucherinnen und Besucher seit der Eröffnung vor gut acht Jahren einen Rundumblick auf die Stadt und den Hafen.

Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Elbphilharmonie, freut sich: «25 Millionen Besucherinnen und Besucher, das ist eine unglaubliche Zahl. Mit der Plaza ist ein Ort voller Leben entstanden, der Menschen aus aller Welt willkommen heißt, zum Verweilen einlädt und neugierig darauf macht, was in den Konzertsälen passiert.»

Jährlich besuchen nach Angaben der Elbphilharmonie mehr als drei Millionen Menschen die Plattform. Die Plaza ist kostenlos zugänglich.