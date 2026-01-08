Plaza der Elbphilharmonie bleibt trotz Winterwetter geöffnet

Hamburg (dpa/lno) –

Die bei Touristen beliebte Plaza der Elbphilharmonie bleibt trotz des Winterwetters mit viel Schnee und eisigen Temperaturen geöffnet. Alle Abendveranstaltungen in der Elbphilharmonie und in der Laeiszhalle sollen zudem nach derzeitigem Stand stattfinden, teilte ein Sprecher am Abend auf Anfrage mit.

«Nur die Workshops und Veranstaltungen für Schulen fallen aus, nachdem die Schulbehörde mitgeteilt hat, dass am Freitag die Schule ausfällt», hieß es weiter. Am Wochenende sind mehrere Veranstaltungen in der Elbphilharmonie geplant, darunter Konzerte von Sänger Thees Uhlmann.

Die öffentliche Aussichtsplattform der Elbphilharmonie in Hamburg hatte im vergangenen Sommer die 25-Millionen-Besucher-Marke geknackt. In 37 Metern Höhe haben Besucherinnen und Besucher einen Rundumblick auf die Stadt und den Hafen. Die Plaza wurde 2016 eröffnet.