Playoffs: Stealers fordern Titelverteidiger Heidenheim

Hamburg (dpa/lno) –

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers geht als Außenseiter in die Viertelfinalduelle mit Titelverteidiger Heidenheim Heideköpfe. Obwohl der Dritte der Nordgruppe auf den Zweiten der Südgruppe trifft, weiß Cheftrainer David Wohlgemuth vor den ersten Partien der Playoff-Serie «best of Five» am Samstag und Sonntag (jeweils 14.00 Uhr) in Heidenheim um die Rollenverteilung.

«Wir sind bestmöglich vorbereitet», meinte er. Und ergänzte: Die Trainingswoche sei richtig stark gewesen. «Die Einheiten haben klar gezeigt, wie viel Bock die Spieler auf die Playoffs haben.»

Als Ziel gab er an, wenigstens eines der Duelle in Heidenheim zu gewinnen. Sollten die Hamburger beide Partien verlieren, kommt es am 23. Juli (14.00 Uhr) vor heimischen Publikum zum möglicherweise schon entscheidenden dritten Aufeinandertreffen. Ein viertes Spiel würde am 24. Juli (13.00 Uhr) ebenfalls in Hamburg stattfinden.