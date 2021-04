Playoff: Towers vor Duell mit Crailsheim zuversichtlich

Hamburgs Trainer Pedro Calles coacht sein Team. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers will am Sonntag (18.00 Uhr) mit einem Sieg bei den Merlins Crailsheim seine Ausgangsposition für die Viertelfinal-Playoffs wieder verbessern. Nachdem die Hanseaten aufgrund der 83:90 (34:47)-Niederlage bei Medi Bareuth am Donnerstag sowie dem Erfolg von Ulm bei den Merlins auf den siebten Platz zurückgefallen sind, droht derzeit in der Runde der besten acht Teams ein Duell mit einem Titelfavoriten.

«Das Beste, was wir tun können, ist mit der Mentalität in das Spiel zu gehen, dass wir gewinnen wollen», sagte Pedro Calles. Zwar verwies der Trainer auf die Personalsorgen in seinem Team, betonte aber: «Ich bin sicher, dass meine Spieler den Willen aufbringen, so wie wir das schon die gesamte Saison getan haben.»

Dass der Wille allein allerdings nicht immer ausreicht, zeigte sich in Bayreuth. Zwar hatten die Towers in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich einen 17-Punkte-Rückstand aufholen können, doch Calles kritisierte: «Im zweiten Viertel haben wir vorn nichts mehr getroffen, haben uns zu sehr über unsere Fehlwürfe und Turnover geärgert.» Daher sei man in der Defensive unachtsam geworden. «Bayreuth hatte offene Dreier und einfache Layups. Das darf uns nicht passieren», fügte er hinzu.

