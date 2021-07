Playoff-Kampf: Stealers wollen gegen Dortmund punkten

Hamburg (dpa/lno) – Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will bei seinem ersten Heimauftritt in diesem Jahr seine Playoff-Ambitionen untermauern. Der mit 4:4 Punkten aktuelle Dritte der Nordgruppe trifft am Samstag (12.00/15.30 Uhr) auf Schlusslicht Dortmund Wanderers (2:8). Allerdings warnte Cheftrainer David Wohlgemuth vor den Gästen: «Wir werden beide Spiele sehr konzentriert angehen müssen und dürfen uns nicht vom Tabellenstand der Wanderers blenden lassen.»

Fehlen werden den Stealers in den beiden Duellen Brehan Murphy und Jerome Rousseau, die beide aus persönlichen Gründen verhindert sind. Offen ist der Einsatz von Pitcher Alex Valdez und Shortstop Marlon Jiminez Chayanne. Wegen Renovierungsarbeiten auf dem heimischen Spielfeld mussten die Stealers bislang viermal auswärts antreten.

