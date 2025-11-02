Platzverweis führt zu Polizeieinsatz

Um den Überblick über die Ausschreitungen zu bewahren, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) picture alliance / dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Platzverweis bei einem Fußballspiel in der Hamburger Kreisliga 2 zwischen Veddel United und Kosova II ist es am Nachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Die Schiedsrichterentscheidung habe zu großem Unmut geführt, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich seien auf dem Platz an der Slomanstraße rund 200 Fans und Spieler aufeinander losgegangen. Mindestens eine Person sei verletzt worden.

Um den Überblick zu bewahren, war den Angaben zufolge auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach rund einer Stunde habe sich die Lage beruhigt, sagte der Sprecher. Die Fans der Gastmannschaft seien schließlich unter Polizeischutz zu ihren Autos gebracht worden.