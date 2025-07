Platzregen sorgt für Feuerwehreinsätze im Norden

Einsatzkräfte helfen bei überschwemmten Kellern in Neumünster. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Neumünster/Norderstedt (dpa/lno) –

Starker Regen hat für etliche überschwemmte Keller und Verkehrsbehinderungen in Neumünster und Norderstedt gesorgt. Am Nachmittag regnete es nach Angaben der Feuerwehren innerhalb kurzer Zeit so heftig, dass Straßen überflutet und Keller sowie Tiefgaragen vollliefen. Berufs- und Freiwillige Feuerwehren rückten aus, um zu helfen.

In Norderstedt waren nach Feuerwehrangaben bis zu 200 Helfer im Einsatz. Die Hilferufe seien im Minutentakt eingegangen, so dass die Regionalleitstelle West in Elmshorn vorübergehend den Ausnahmezustand für das Stadtgebiet ausgerufen habe. Betroffen waren den Angaben zufolge vor allem die Stadtteile Garstedt und Glashütte. Die genaue Zahl der Einsätze war zunächst nicht bekannt.

Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder (Grüne) dankte den Einsatzkräften. «Dieses Ereignis zeigt, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist – und dass unsere Stadt sich auf ihre Gefahrenabwehr verlassen kann.»