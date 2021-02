Platz unbespielbar: Partie Lübeck gegen München abgesagt

Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa) – Wegen Unbespielbarkeit des Platzes ist die Partie zwischen den Fußball-Drittligisten VfB Lübeck und TSV 1860 München abgesagt worden. Dies habe die Platzkommission des Deutschen Fußball-Bundes entschieden, teilte der Verband am Donnerstag mit. Bei der Begehung sei klar geworden, dass der Rasen im Stadion an der Lohmühle unbespielbar ist und dies auch am Wochenende noch sein wird. Das Spielfeld ist gefroren, und auch für die kommenden Tage sind in Lübeck Minustemperaturen vorhergesagt. Die Partie sollte ursprünglich am Samstag um 14.00 Uhr angepfiffen werden.

3. Liga