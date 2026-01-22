Platz unbespielbar: Jena gegen Wolfsburg fällt aus

Jena (dpa) –

Die Winterpause der Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Carl Zeiss Jena ist unfreiwillig verlängert worden. Das für Samstag geplante Spiel des Tabellenzweiten beim Thüringer Tabellenletzten wurde am Donnerstag abgesagt.

Das Spielfeld im Ernst-Abbé-Sportfeld sei nicht bespielbar, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Der Rückrundenauftakt des VfL soll nun am 2. Februar (18.00 Uhr) gegen den 1. FC Köln erfolgen. Die Jenaerinnen empfangen zuvor am 30. Januar (18.30 Uhr) Meister FC Bayern München.