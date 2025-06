Plattenspieler löst Polizeieinsatz am Bahnhof Altona aus

Großeinsatz in Altona wegen eines verdächtigen Gepäcks – doch der Inhalt war harmlos. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Ein herrenloses Paket in einem ICE hat im Hamburger Bahnhof Altona einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, hatte ein Zugbegleiter das Paket am Freitagvormittag kurz vor dem Halt des ICE 1038 aus Dammtor entdeckt und gemeldet. Der Bereich um Gleis 5 wurde daraufhin weiträumig abgesperrt.

Da zunächst unklar war, ob sich gefährliche Inhalte darin befanden, wurde der Entschärfungsdienst alarmiert. Die Spezialisten durchleuchteten das Paket und gaben nach einer ersten Untersuchung Entwarnung: In dem Karton befand sich lediglich ein alter Schallplattenspieler.

Der Einsatz war gegen 12:25 Uhr beendet. Das Gerät wurde als Fundsache an die Bahn übergeben. Die Ermittlungen zum Eigentümer laufen. Angaben zu Auswirkungen auf den Bahnverkehr konnte die Polizei nicht machen. Die Bundespolizei erinnerte im Zuge des Einsatzes daran, Gepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen – und verdächtige Gegenstände sofort zu melden.