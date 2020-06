Plattdüütsch in de Pleeg: Zertifikat für Pflegeheime kommt

Jan-Bernd Müller hält die Broschüre „Plattdeutsch – Sprache des Herzens“ in den Händen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen (dpa) – Plattdeutsch kann in Norddeutschland eine große Hilfe in der Pflege sein. Viele alte Menschen und Demenzkranke fühlen sich in ihrer Muttersprache besser angesprochen. Initiativen für «Plattdüütsch in de Pleeg» gibt es deshalb in mehreren Bundesländern. Das Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen ergänzt sie nun mit dem «PlattHart», einem neuen Zertifikat, um das sich Pflegeeinrichtungen bewerben können. Das Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen wird von Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein finanziert. Auch mit Mecklenburg-Vorpommern wird kooperiert.

«Ich habe oft gemerkt, ich erreiche die Menschen auf Platt besser», sagte Jan-Bernd Müller (32) der Deutschen Presse-Agentur. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Länderzentrums ist im Emsland mit Plattdeutsch aufgewachsen und hat Gerontologie studiert, also die Wissenschaft vom Altern. «Demenzkranke fallen im Lauf der Zeit in ihre Muttersprache zurück» – das ist seine Erfahrung aus der Arbeit in Altenheimen. «Es ist wie eine Bibliothek, in der das letzte Buch, das stehen bleibt, die Muttersprache ist.»

Um das Zertifikat zu erhalten, sollen Altenpflegeeinrichtungen den Gebrauch von Niederdeutsch in ihr Leitbild aufnehmen. Ein Teil der Körperpflege, der Betreuung, auch der Seelsorge soll auf Platt stattfinden. Und jedes Heim soll mindestens eine hauptamtliche Kraft mit Plattdeutsch-Kenntnissen aufweisen. Die Einrichtungen hätten sehr unterschiedliche Träger, sagte Christianne Nölter, die Leiterin des Länderzentrums. Beim «PlattHart» gehe es darum, ihnen einheitliche Kriterien an die Hand zu geben.

Nach Müllers Erfahrung sind viele Pflegerinnen und Pfleger motiviert, Plattdeutsch in der Arbeit anzuwenden. «Wenn Pflegekräfte merken, dass sie damit einen Zugang zu ihren Patienten bekommen, dann lernen sie das.» Sie müssten dazu nicht die ganze Sprache beherrschen, einzelne Wörter, Sätze und Redensarten reichten oft aus.

Ein Wörterbuch solcher Ausdrücke haben der Landkreis Oldenburg und seine Berufsschulen schon 2014 zusammengestellt. Von der Broschüre «Plattdeutsch in der Pflege» seien bereits 12 000 Exemplare verteilt worden, sagte Hella Einemann-Gräbert, eine der Autorinnen.

«Wo geit Se dat?» (Wie geht es ihnen?) heißt es darin, «Fallt dat Sluken swoor?» (Fällt das Schlucken schwer?). Es geht um «Blootdruck» (Blutdruck), «Liefkeel» (Bauchschmerzen), «Hosten» (Husten). Es fehlt auch nicht die freundliche Aufmunterung «Dat warrt beter, dat duert sien Tiet» (Das wird besser, das braucht seine Zeit).

Einemann-Gräbert hat an der Berufsschule in Wildeshausen (Kreis Oldenburg) unterrichtet. Dort gibt es nicht nur plattdeutschen Sprachunterricht für angehende Pflegekräfte, auch ein Teil des Fachunterrichts findet auf Platt statt. An der Ursula-Kaltenstein-Akademie der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bremerhaven werden ebenfalls Pflegekräfte in Plattdeutsch geschult.

Müller und Nölting setzen sich für ihr Plattdeutsch ein, aber sie sehen das Zertifikat auch als Konzept, das man auf andere Sprachen anwenden könnte. Pflegeeinrichtungen sollten auf viele Muttersprachen eingerichtet sein, auf Fremdsprachen, Minderheitensprachen oder Dialekte, sagte Müller. Einemann-Gräbert kann sich vorstellen, dass ihr Plattdeutsch-Pflegebuch auch ins Arabische übertragen wird. «Meine Antwort darauf lautet schon jetzt: Jo, man to!» (Ja, nur zu).

