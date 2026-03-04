Planenschlitzer richten Millionenschäden an

Hannover (dpa/lni) –

Planenschlitzer richten mit Ladungsdiebstählen an den Autobahnen in Niedersachsen Millionenschäden an – in wachsendem Ausmaß. Im vergangenen Jahr seien Schäden von 9,04 Millionen Euro erfasst worden, nach 5,58 Millionen Euro ein Jahr zuvor und 4,81 Millionen Euro im Jahr 2023, sagte Uwe Koopmann, Sachgebietsleiter der Zentralstelle Eigentumsdelikte des Landeskriminalamts Niedersachsen.

Die Fallzahlen selbst sanken gleichzeitig. 2023 wurde landesweit noch eine hohe dreistellige Zahl erfasst, im vergangenen Jahr war es eine mittlere dreistellige Zahl. Genaue Fallzahlen nannte der Ermittler nicht. Koopmann betonte, die Täter observierten Autobahnrasthöfe und gingen zielgerichteter vor als früher. Nach seinen Worten liegt Niedersachsen bei diesen Fällen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls bundesweit vorn.

In ganz Deutschland wurden nach Angaben des Bundeskriminalamts 2024 immerhin 2.537 Fälle von Ladungsdiebstahl erfasst – mit einem Schaden von knapp 34,2 Millionen Euro. Auswertungen weiterer Jahre lagen zunächst nicht vor. Allerdings wurde in dieser Statistik die Vorgehensweise der Diebe, also das Aufschlitzen der Plane, nicht gesondert aufgeschlüsselt.