Plakat an Roter Flora hängt wieder und wird erneut übermalt

Hamburg (dpa/lno) –

Wirbel um ein Plakat an der Roten Flora: Einen Tag, nachdem die Polizei ein Anti-AfD-Plakat an dem linksautonomen Zentrum im Hamburger Schanzenviertel übermalt hat, haben linke Aktivisten das Plakat in der Nacht zum Dienstag erneut überklebt. Doch auch dieses Plakat mit dem Titel «13 Dinge, die du gegen die AfD tun kannst» wurde kurze Zeit später von der Polizei wieder übermalt.

«Wir ermitteln weiter wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten», sagte eine Sprecherin. Unter anderem warb das Plakat dafür, Wahlkampfmaterial der AfD «unschädlich zu machen». Außerdem solle man Wahlkampfstände stören, Veranstaltungsorte angreifen und Autos lahmlegen.

Noch am Montag hatte die Polizei das erste Plakat mit schwarzer Farbe übermalt und unkenntlich gemacht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Plakat um eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Daher sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. «Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz geführt», sagte ein Sprecher. Den linken Aktivisten scheint das egal zu sein: Das zweite Plakat, das die Polizei am Dienstag übermalte, ergänzten sie mit der Botschaft: «Bullen, das Spiel verliert ihr mal wieder.»

Das Hin und Her erinnert an eine Aktion der Roten Flora vor drei Jahren. Damals hatten Polizeibeamte eine Wohnung durchsucht, nachdem ein Twitter-Nutzer Innensenator Andy Grote (SPD) als «Pimmel» bezeichnet und Grote daraufhin Strafantrag gestellt hatte. An der Roten Flora prangte daraufhin immer wieder die Aufschrift «Andy du bist so 1 Pimmel», die die Polizei ebenso immer wieder übermalte.