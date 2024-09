Pläne für Genossenschaft bei St. Pauli werden konkreter

Der FC St. Pauli will mit einem Genossenschaftsmodell für die Fans Schulden tilgen. Gregor Fischer/dpa

Die Pläne des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli zur geplanten Genossenschaft für seine Mitglieder werden konkreter. Mit dem ungewöhnlichen Modell im Fußball will der Club Schulden abbauen und in die Infrastruktur investieren. «Für uns steht an erster Stelle, dass wir den Verein damit fast komplett entschulden können», sagte der kaufmännische Geschäftsleiter Wilken Engelbracht dem «Hamburger Abendblatt».

Anhänger des Clubs können für 850 Euro einen Geschäftsanteil kaufen. Alle beteiligten Mitglieder der Genossenschaft haben eine Stimme, unabhängig von der Anzahl der erworbenen Anteile.

Für einkommensschwache Menschen soll es ein Ansparmodell geben. Die Anteilseigner werden auch an Gewinnen beteiligt. Zu Beginn will die Genossenschaft eine Beteiligung am Stadion erwerben, jeder beteiligte zahlende Fan wird dadurch Miteigentümer.

Engelbracht: «Wir betreten hier Neuland»

Eine Marktforschungsumfrage hatte zuvor die Bereitschaft der Fans abgeklopft. Von den vorgesehenen 25 bis 35 Millionen Euro soll vor allem zunächst das Millerntor-Stadion profitieren. «So wollen wir die Darlehen für das Stadion vorzeitig tilgen. Dies hat ein Volumen von rund 15 Millionen Euro. Die weiteren Gelder wollen wir verwenden, um die Corona-Darlehen zurückzuzahlen», sagte Engelbracht.

«Wir betreten hier Neuland, weil wir nicht immer nur über die durch klassische Investoren getriebenen Fußball-Finanzierungsformen meckern, sondern eine Alternative aufzeigen wollen», sagte Engelbracht.

Die Genossenschaft «Football Cooperative St. Pauli eG» wurde bereits am 1. April gegründet. Demnächst will der Club dann aktiv auf die Fans zugehen und das Projekt voranbringen.