Plädoyers in Prozess gegen Stadtplan-Erben Falk möglich

Frankfurt/Main (dpa) – Seit fast einem Jahr dauert vor dem Frankfurter Landgericht der Prozess gegen den Hamburger Unternehmer Alexander Falk bereits an, nun steuert er auf sein Ende zu. Am heutigen Tag könnten die Plädoyers gehalten werden. Der Erbe des gleichnamigen Stadtplan-Verlags soll einen Anschlag auf einen Frankfurter Anwalt in Auftrag gegeben haben. Der Jurist arbeitete an einer Millionenklage gegen Falk, ihm wurde im Februar 2010 von bisher unbekannten Tätern ins Bein geschossen. Falk bestreitet die Vorwürfe. Er räumte in dem Prozess ein, einen Datendiebstahl bei dem Juristen in Auftrag gegeben zu haben – um seine Unschuld zu beweisen.

Falk hatte nach dem Verkauf des bekannten Stadtplan-Verlags in Internetunternehmen investiert und zwischenzeitlich zu den 100 reichsten Deutschen gehört. Wegen versuchten Betrugs wurde der heute 50-Jährige im Jahr 2008 zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Frankfurter Wirtschaftsanwalt arbeitete für eine Großkanzlei, um in einem Zivilverfahren gegen Falk Schadenersatz zu erstreiten.

Vor dem Frankfurter Landgericht wurde Falk wegen versuchter Anstiftung zum Mord und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Das Gericht stufte die Vorwürfe inzwischen auf Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung zurück. Falk sitzt seit September 2018 in Untersuchungshaft.

Der Prozesstag vor dem Frankfurter Landgericht beginnt um 9.30 Uhr. Dann sollen zunächst noch Anträge an das Gericht bearbeitet werden.

