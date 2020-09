Plädoyers im Prozess um Stoß aus Hotelfenster erwartet

Eine modellhafte Nachbildung der Justitia. Foto: Volker Hartmann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Mit einem Stoß aus einem Hotelfenster im vierten Stock soll ein Mann versucht haben, seine damalige Freundin umzubringen. Am heutigen Donnerstag (9.00 Uhr) werden in dem Prozess vor dem Landgericht Hannover die Plädoyers und möglicherweise auch das Urteil erwartet. Der 35-Jährige muss sich seit Juli wegen versuchten Totschlags verantworten. Zum Prozessauftakt hatte er geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, am 13. Februar dieses Jahres die Frau zunächst in dem Hotelzimmer in Hannover mehrfach geschlagen und gewürgt und danach aus dem Fenster geschubst zu haben. Bei dem Sturz erlitt die damals 23-Jährige eine Wirbelkörperfraktur sowie Brüche der Arme, Beine und des Beckens. Der Angeklagte und die junge Frau waren beide in dem Hotel beschäftigt.