Plädoyers im Prozess um Mord an Inline-Skaterin erwartet

Verden (dpa/lni) –

Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf eine 17-Jährige im Landkreis Diepholz sollen heute am Landgericht Verden die Plädoyers gehalten werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-jährigen Angeklagten Mord und zweifachen versuchten Mord vor. Der Mann soll auch zwei weitere Frauen angegriffen haben. Der Deutsche soll im September 2023 zunächst die Schülerin, die in Barenburg auf Inlineskates unterwegs war, mit einem Messer getötet haben. Ein Radfahrer hatte die Jugendliche leblos in einem Graben gefunden.

Wenige Tage später soll der Angeklagte in Sulingen (Landkreis Diepholz) eine 30-Jährige angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Außerdem soll er mit einem Auto in Burgwedel in der Region Hannover von hinten auf eine 18-jährige Joggerin zugefahren sein.

Laut psychiatrischem Gutachter ist der Mann voll schuldfähig. Ein Motiv konnte der Gutachter nicht finden, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Das Urteil wird für den 15. Juli erwartet.