Plädoyers im Clan-Prozess in Stade erwartet

Wie weit ging der Streit zweier Großfamilien bei Stade? Ein 35-Jährigen soll einen Kontrahenten mit einem Messer ermordet haben. (Archivbild) -/dpa Pool/dpa

Stade (dpa/lni) –

Im Clan-Prozess am Landgericht in Stade werden am Montag die Plädoyers der Verteidigung des Angeklagten und der Nebenklage erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, sein Opfer im März 2024 vor den Augen von Polizisten von hinten mit einem Messer in den Kopf gestochen zu haben. Sie forderte eine lebenslange Haftstrafe, die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe seien erfüllt.

Der 35-Jährige habe mit der Tat eine «vermeintliche Ehrverletzung endgültig» beenden wollen, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und starb einen Tag später. Videoaufnahmen eines Restaurants in der Nähe zeigen, wie die Mitglieder der beiden Familien aufeinandertrafen. Der Tat vorausgegangen waren Streitigkeiten im sogenannten Clan-Milieu.