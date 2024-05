Plädoyers im Brokstedt-Prozess erwartet

Itzehoe (dpa) –

Im Mordprozess um den tödlichen Angriff im Regionalzug in Brokstedt werden an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Für den Verhandlungstag sind der Abschluss der Beweisaufnahme sowie die Schlussanträge und das letzte Wort des Angeklagten geplant, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Das Urteil soll nach derzeitigem Stand am 15. Mai fallen.

Der Angeklagte Ibrahim A. steht seit Juli 2023 vor Gericht, weil er am 25. Januar 2023 im Regionalzug von Kiel nach Hamburg ein Messer gezogen und auf Fahrgäste eingestochen hat. Der Angeklagte streitet die Taten nicht ab. Zwei junge Menschen starben, vier Fahrgäste wurden schwer verletzt.

In der vergangenen Woche legte der psychiatrische Gutachter dar, dass er den 34 Jahre alten Angeklagten für schuldfähig hält. Er sehe zwar psychotische Symptome, aber keine Psychose bei Ibrahim A., sagte Professor Arno Deister. Bei dem Palästinenser liege eine schwere posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) vor. Die Bedingungen der Paragrafen 20 und 21 des Strafgesetzbuches für Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit seien nicht erfüllt.

Das Gutachten des Psychiaters ist wichtig für die Entscheidung der Großen Strafkammer. Die Staatsanwaltschaft hält den Palästinenser für voll schuldfähig. Er habe aus Frustration über einen für ihn erfolglosen Termin bei der Ausländerbehörde in Kiel gehandelt. Die Verteidigung geht dagegen von einer psychischen Erkrankung des Angeklagten aus und fordert seine Verlegung von der Untersuchungshaft in eine Psychiatrie.