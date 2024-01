Plädoyers gegen 24-Jährigen wegen Totschlags erwartet

Flensburg (dpa/lno) –

Im Prozess um einen tödlichen Messerstich in den Kopf werden heute (9.15 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Ein heute 24 Jahre alter Mann soll am 19. Dezember 2022 einen 28 Jahre alten Mitbewohner mit einem heftigen, durch dessen Schädeldecke geführten Messerstich tödlich verletzt haben. Zu dem Messerstich kam es laut Anklage während eines Streits, in dem es vermutlich um Geld ging. Trotz einer Notoperation starb der Mann wenige Tage später an den Folgen der Stichverletzung. Täter und Opfer stammen aus Somalia. Der Angeklagte floh nach der Tat zunächst. Gegen ihn wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Dreieinhalb Wochen nach der Tat wurde er im französischen Lille gefasst.