Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Wedel (dpa/lno) – Bei einem Unfall bei Wedel hat sich am Dienstag eine 52-Jährige schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Wagen am späten Abend im Kreis Pinneberg von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einer Gartenhecke eines Grundstücks zum Liegen. Dabei klemmte sich die 52-jährige Fahrerin ein und musste von der Polizei befreit werden. Ihre 19-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht.