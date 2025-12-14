Pkw fährt in Itzehoe gegen Baum – Mutter und Kinder verletzt

Ein Pkw kommt in Itzehoe von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Itzehoe (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) sind eine Autofahrerin und ihre beiden Kinder verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen der Frau am späten Samstagnachmittag von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Nach ersten Erkenntnissen verlor die Fahrerin kurz vor einer Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet in den Gegenverkehr und prallte anschließend frontal gegen den Baum. Die Frau und die beiden Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Schwere Verletzungen erlitten sie nach Angaben der Polizei nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.