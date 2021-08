Pkw fährt auf Autotransporter auf: Drei Verletzte

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Oyten (dpa/lni) – Auf der A1 von Bremen in Richtung Hamburg ist am Mittwochabend bei Oyten (Landkreis Verden) ein Pkw auf einen Autotransporter aufgefahren. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte der Fahrer des Wagens offenbar ein Stauende übersehen. Drei Menschen, alle Insassen des Autos, wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen der Autobahn Richtung Hamburg für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

