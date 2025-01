In Bad Laer breitete sich der Brand eines Pkws auf ein Wohnhaus aus. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Bad Laer (dpa/lni) –

In der Silvesternacht ist an einem Wohnhaus in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind derzeit weiter im Gange, wie das Polizeikommissariat Georgsmarienhütte mitteilte.

Den Angaben zufolge war zunächst ein Pkw an dem Gebäude in Brand geraten. Das Feuer habe sich anschließend auf das Gebäude ausgebreitet. Die Ursache für den Brand sei derzeit noch unbekannt, gab das Polizeikommissariat an.