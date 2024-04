Pkw-Brand auf A2 bei Hannover

Garbsen (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 2 zwischen Wunstorf-Luhe und Garbsen (Landkreis Hannover) hat am Donnerstagmorgen ein Pkw gebrannt. Wegen des Feuers waren zwei der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Berlin gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Das Auto habe aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Pkw, der sich auf dem Standstreifen befand. Der Einsatz sei gegen 5.30 Uhr beendet worden. Die Sperrung wurde aufgehoben. Im Verlauf des Vormittags kann es laut dem Sprecher wegen möglicher Säuberungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen.