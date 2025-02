Pixi-Schöpferin und Illustratorin Eva Wenzel-Bürger tot

Berlin/Hamburg (dpa) –

Die «Pixi»-Bilderbücher finden sich in vielen Kinderzimmern – nun ist die Schöpferin des gleichnamigen Wichtels und Helden der Buchreihe gestorben. Die Kinderbuchillustratorin Eva Wenzel-Bürger starb am 31. Januar kurz vor ihrem 93. Geburtstag in Berlin, wie der Hamburger Verlag Carlsen mitteilte. Sie sei für den Verlag über Jahrzehnte eine der wichtigsten Bilderbuchillustratorinnen gewesen. Zuvor hatten Medien berichtet.

Die «Pixi»-Bilderbücher im Taschenformat, benannt nach dem englischen Wort für Kobold, gibt es bereits seit 1954. Wenzel-Bürger hatte für die Reihe bereits gezeichnet, bevor sie 1982 der Figur Pixi selbst eine Gestalt gab: ein kleiner Wichtel mit Zipfelmütze, grünem Wams und roten Stiefeln.

Wenzel-Bürger wurde den Angaben zufolge am 02. Februar 1932 in Berlin geboren und absolvierte dort eine Ausbildung als Grafikerin. Bereits in den 1960er Jahren habe sie sich als Kinderbuchillustratorin einen Namen gemacht.

Schöpferin der Figur Conni mit rot-weißem Ringelpulli

Sie habe ihre Kinderbuchhelden und -heldinnen mit ihrem besonderen Strich zu unverkennbaren Figuren gemacht. 1992 zeichnete sie demnach eine weitere Kinderbuchfigur, die bis heute in zahlreichen Kinderzimmern zu Hause ist: Conni mit dem rot-weißen Ringelpulli und der roten Schleife im Haar. 25 Jahre habe die entsprechende Reihe ihr Schaffen als Illustratorin geprägt. Zu ihrem Werk gehörten zahlreiche weitere Bilderbücher.

Eva Wenzel-Bürgers Nachlass wird den Angaben zufolge in die 2021 gegründete Eva Wenzel-Bürger-Stiftung übergehen, die auf ihren Wunsch dem Kinderwohl und der Illustrationskunst gewidmet werden soll.