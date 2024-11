Pistorius zu Bundeswehr-Gelöbnis in Hannover erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält am Dienstag (14.00 Uhr) in Hannover eine Ansprache zum öffentlichen Gelöbnis von rund 230 Rekrutinnen und Rekruten. Die Soldaten werden auf dem Platz der Menschenrechte am Neuen Rathaus geloben, «der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen». Im Anschluss will Pistorius mit Schülerinnen und Schülern unter anderem über den geplanten neuen Wehrdienst sprechen.

Nach Angaben der Bundeswehr werden rund 600 Familienangehörige und geladene Gäste zu der Veranstaltung erwartet. Darüber hinaus können bis zu 300 Bürgerinnen und Bürger das Gelöbnis verfolgen. Die Linke plant in der Nähe eine Kundgebung, die sich gegen eine Militarisierung der Gesellschaft wendet.